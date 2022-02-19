انتهت قمة مان سيتي ضد توتنهام، اليوم، بفوز صعب ومثير لـ توتنهام بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة مان سيتي ضد توتنهام:

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ سريعًا بضغط هجومي لفريق توتنهام نتج عنه الهدف الأول عبر اللاعب ديان كولوسيفسكي بعد تمريرة من الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

ونجح مانشستر سيتي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثالثة والثلاثين بعد خطأ قاتل من الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، ضغط فريق توتنهام بقوة لإضافة الهدف الثاني حيث نجح عبر هاري كين في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكوري هيونج مين سون.

وسجل بعدها هاري كين هدفًا ثالثًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح مانشستر سيتي في إحراز الهدف الثاني عبر الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ91 من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأرجنتيني روميرو لاعب توتنهام.

توتنهام لم يستسلم:

وشهدت آخر دقائق مباراة مان سيتي ضد توتنهام، إثارة متواصلة حيث صنع السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث لـ توتنهام الذي سجله هاري كين في الدقيقة الـ95 من ضربة رأسية.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي المتصدر في ترتيب الدوري الإنجليزي عند 63 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد توتنهام 39 نقطة في المركز السابع.