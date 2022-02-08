أكد برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يكون على دفعات، ويتم تسليم الدفعة التالية عند استيفاء شروط الدفعة التي سبقتها.

توفير وحدات ومخططات سكنية:

ويُتيح موقع وتطبيق سكني عددًا من المخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططًا سكنيًّا يوفر 180 ألف أرض، علاوة على توفير أكثر من 148 ألف وحدة متنوعة النماذج والتصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن 112 مشروعًا سكنيًّا تشهد غالبية مدن ومناطق المملكة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.

كما يُقدم موقع وتطبيق سكني العديد من الخدمات والحلول السكنية والتمويلية، والتي تشمل المستشار العقاري، والدعم العيني، ومعاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًّا، وإصدار عروض أسعار الجهات التمويلية، والسوق العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار “رخص البناء” و”عقود الأراضي” و”شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية” إلكترونيًّا، والمقاول المعتمد، غيرها من الخدمات.