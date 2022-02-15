أوضح برنامج سكني آلة التحقق والتعرف على الاستحقاق والاستفادة من شهادة تحمل التصرفات العقارية أو طلب استرداد.

وتفاعل برنامج سكني عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، مع استفسار مواطن حول آلية التحقق والاستفادة من التصرفات العقارية واسترجاع ضريبة قائلا: “أنا يعتبر لي المسكن الأول كيف أسترجع الضريبة”.

التحقق من الاستحقاق

وأجاب برنامج سكني بقوله “يمكنك التقديم للتحقق من استحقاقك وللاستفادة من شهادة تحمل التصرفات العقارية أو طلب استرداد من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أصدر برنامج سكني 6221 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر يناير الماضي 2022 عبر تطبيق سكني الإلكتروني، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” لتسهيل تملّك المسكن الأول، ولرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

توزيع العقود الجديدة

وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن الأراضي شملت 1440 أرضًا في منطقة الرياض، و418 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية 1222 أرضًا، و559 أرضًا في منطقة القصيم، إضافة إلى 601 أرض في منطقة جازان، و481 أرضًا في منطقة نجران، و647 أرضًا ضمن منطقة عسير، و244 في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة حائل 297 أرضًا، و62 أرضًا لمستفيدي “سكني” في منطقة الجوف، و79 أرضًا في منطقة الحدود الشمالية، و123 أرضًا في منطقة الباحة، و48 أرضًا في منطقة تبوك.

رابط تطبيق سكني

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق سكني للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات المناسبة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني“.