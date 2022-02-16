توعد سلطان بن نصيب لاعب نادي الهلال السابق، أحد النقاد الرياضيين بمحاسبته وذلك بعد نشر الأخير تغريدة في “تويتر” اتهمه بالتآمر على نادي الهلال، وذلك على خلفية إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مؤخرًا.

سلطان بن نصيب – لاعب الهلال السابق:

سأحاسب من غرد واتهمني بأني أتآمر على الهلال.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/OstgikI5lm

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 15, 2022

تفاصيل الخلاف بين سلطان بن نصيب وأحد النقاد الرياضيين

وكان ناقد رياضي في قناة 24 الرياضية قال إن ابن نصيب ذكر أن الزعيم كان يستفيد من أخطاء التحكيم في المباريات مع وجود البرتغالي جارديم، الذي كان الهلال معه سيئًا من الناحية الفنية.

وأضاف الناقد الرياضي أن جارديم ورغم سوء الهلال معه فنيًا لكنه حقق لقبي دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي للهلال بفضل الاستفادة من أخطاء التحكيم.

تعليق نجم الهلال السابق

فما كان من ابن نصيب إلا أن رد عليه قائلًا: ” لم أقل إن الهلال استفاد من أخطاء التحكيم، فقط ما قلته إن الهلال كان سيئًا من الناحية الفنية مع جارديم رغم أن الفريق كان جاهزًا ومدججًا بالنجوم، وسأحاسب من اتهمني بهذا الأمر”.

وكانت إدارة الهلال أعلنت أول أمس عن إقالة البرتغالي جارديم، من قيادة الفريق الكروي الأول بالنادي وتعيين الأرجنتيني رامون دياز خلفًا له.