تزينت سماء مدينة تبوك – مساء أمس الخميس، بالألعاب النارية احتفاءً بيوم التأسيس وذلك مقابل الحديقة المركزية.

وشهد مقر الحفل تجمعات لأبناء المنطقة والعائلات لمشاهدة جماليات وتشكيلات الألعاب النارية وسط حضور أمني.

يذكر أن مدن المملكة شهدت ابتداءً من يوم 22 من شهر فبراير الجاري، عددًا من الفعاليات -التي أقيمت احتفاءً بمناسبة “يوم التأسيس”، اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى عهدنا الميمون.