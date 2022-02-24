علّقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على العملية العسكرية التي تشنها روسيا، اليوم الخميس، ضد أوكرانيا، متوقعة اشتعال الحرب العالمية الثالثة.
سمية الخشاب تتوقع الحرب العالمية الثالثة
وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أنا زهقت من كوكب الأرض والبني آدمين الهمج اللي مش عارفين يعيشوا في سلام، يعني سنتين ونص كورونا ودلوقتي داخلين على حرب عالمية تالتة دي حاجة تقرف”.
إنزال جوي
وشهد اليوم الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، عددًا من المواجهات والاشتباكات البرية والجوية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا فيما يحاول الغرب دون جدوى وقف الهجوم الروسي.
وأعلن التلفزيون الأوكراني أن كييف معرضة لتهديد جوي داعيًا المواطنين للنزول للملاجئ وذلك بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الأوكراني شعبه لحمل السلاح دفاعًا عن البلاد.
وسيطرت القوات الروسية على مطار هوستوميل على بعد 25 كلم من كييف عبر إنزال جوي ناجح، فيما أشار التلفزيون الأوكراني إلى أن القوات الروسية دخلت بالفعل مدينة سومي شمال البلاد.
من جانبه قال عمدة كييف إنه يمكن استخدام عدد من القطارات في المترو كملاجئ من القصف، بدوره قال وزير خارجية أوكرانيا: إن بوتين أدخل أوروبا أظلم فتراتها منذ عام 1939م.
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