أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن سناب شات سيسمح للجميع تغيير اسم المستخدم بداية من 23 فبراير.

ابتداءً من تاريخ 23 فبراير سناب شات راح يسمح للجميع بتغيير اسم المستخدم الخاص بحساب سناب username

حالياً الميزة وصلت للبعض ويوم 23 توصل للكل👍🏻 https://t.co/aypECWDFCX

— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) February 17, 2022

ميزة جديدة في سناب شات

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ابتداءً من تاريخ 23 فبراير سناب شات سيسمح للجميع تغيير اسم المستخدم الخاص بحساب سناب”.

وأوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن الميزة حاليًا وصلت للبعض ويوم 23 فبراير توصل للكل.