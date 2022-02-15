أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يساند الأطفال مرضى السرطان ويدعم الجمعيات الخيرية التي تلبي احتياجاتهم.

سخاء متواصل:

وقال البرنامج بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يواصل سخاء عطائه لضمان الاستدامة المالية والخدمية لهم.

سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان:

وتابع أن سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان تأسست عام 2003، وتحظى بدعم متواصل منذ 2016 من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق أهدافها المتمثلة في دعم مراكز سرطان الأطفال بالمملكة ونشر الوعي حول المرض وكذلك توفير التدريب والتوعية للأطفال المرضى وأسرهم وأيضًا تشجيع ودعم الأبحاث في مجال سرطان الطفولة، وأخيرًا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للأطفال المرضى بالسرطان وذويهم.