تصدر سهم شركة علم، ارتفاعات سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في أول أيام تداوله، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بالحد الأقصى بنسبة 30% ليصل إلى 166.4 ريال، بقيمة تداول تجاوزت 237.77 مليون ريال، وذلك بعد مرور ساعة من بداية التداولات.

تداولات 2.9 مليار ريال:

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” بنسبة 1% عند مستوى 12,481.24 نقطة، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار ريال.

وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة علم في سوق السعودية الرئيسية برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند بنسبة 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً.

طرح 24 مليون سهم:

وبحسب بيان سابق لـ”تداول السعودية”، فإنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وبسعر 128 ريالاً للسهم، وخصصت منها 70% للفئات المشاركة و30% للأفراد.

وتم تخصيص 7.2 مليون سهم لشريحة الأفراد، وفاقت نسبة التغطية 1300%، مع تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب.