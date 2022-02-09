شكت موظفات في سوق القيصومة القديم من عدم وجود دورات مياه، حيث يضطررن للذهاب إلى دورات المياه في مستشفى القيصومة العام المقابل لهن.

معاناة:

وقالت أم عبد الله إنها تعاني هي والموظفات في السوق من عدم وجود دورة مياه وأنها تضطر للذهاب إلى دورات المياه في مستشفى القيصومة العام.

مخالطة المرضى:

أما شيماء الصالح فأكدت أنها تضطر لمخالطة المرضى في مستشفى القيصومة من أجل الوصول إلى دورة المياه بالإضافة إلى تطبيق البروتوكولات الصحية، مطالبة الجهات المعنية بتوفير دورة مياه خاصة بالموظفات حيث يعتبر السوق هو الوحيد والقديم بالمدينة.

لا مسجد للنساء:

من جهتها، قالت أم فيصل إنه بسبب عدم وجود دورة مياه في السوق تضطر للذهاب إلى منزلها وكذلك عدم وجود مسجد لأداء الصلوات فيه، فيوجد أمام السوق مسجد لا يوجد به دورات مياه نسائية فلو تم استغلاله بوضع دورة مياه للنساء لإنهاء هذه المعاناة.