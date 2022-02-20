أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية الدكتور سامي بن غزاي السلمي, إلى تفعيل جميع اللغات الـ 10 المعتمدة في مشروع الترجمة الفورية لخطب المسجد النبوي, لتمكين غير الناطقين باللغة العربية من الاستفادة من سماع خطب الجمعة بلغاتهم عند وجودهم في المسجد النبوي, وتقديم خدمات الترجمة في المجالات التحريرية والفورية والإرشاد المكاني من قِبل مترجمين متخصّصين مؤهلين بالعلم الشرعي.