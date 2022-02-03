“وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوادين إحسانًا”، أمر إلهي بطاعة الوالدين والإحسان إليهما، جعلت كل مسلم يسعى إلى نيل رضا والديه وخاصة الأم، لأن فضل برها وإرضائها وإسعادها كبير عند الله، وهو ثابت في الكتاب والسنة، وشرط أساسي لدخول الجنة، حيث جعل سبحانه وتعالى الإحسان للوالدين بعد الإيمان بالله مباشرة.

#ام_تفتح_شركه_ابنه_المصمم_الذكي

ما شالله تبارك الله

هذا اللي يستاهل اجتهد و كون شركه ويوم الافتتاح جعل انه من يتقدم الناس

pic.twitter.com/j2pI36iZNq — فهد الجعلود (@myselft4l) February 3, 2022

رضا الأم بطريقة جديدة

ووثق مغردون طريقة جديدة حاول من خلالها مواطن شاب أن ينال رضا أمه، حيث جعلها تقص شريط افتتاح شركته الجديدة، وتتقدم الصفوف وتتفقد أجنحة شركته، ويحتضنها ويُقبل يدها على باب الشركة، وهو الأمر الذي لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليدشنوا هاشتاج #ام_تفتح_شركه_ابنه_المصمم_الذكي

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تفاعل المغردين

الفيديو المنتشر بتويتر، لاقى صدًى كبيرًا وسط المغردين حيث كتبت ريم: “الله يرحمك يا أمي.. والله يطول بعمر أمك”، وكتب فهد الجعلود: “ما شاء لله تبارك الله هذا اللي يستاهل اجتهد وكون شركة ويوم الافتتاح جعل أمه من يتقدم الناس”، معلقًا بصوته على الفيديو: “الله يسعدهم ويوفقهم هذه هي اللحظات اللي يتمناها كل إنسان”.

وعلّق أحمد المطيري بقوله: “ألف مبروك يستاهل والله يجعله من البارين والله يوفقه”.