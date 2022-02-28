أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي بريكليس شاموسكا، عن سعادته لتجاوز عقبة الفيحاء، مؤكدًا أن الليث استحق الفوز اليوم.

شاموسكا – مدرب ⁧#الشباب⁩:

نعلم تمامًا أن فريق الفيحاء منظم جدًا وثاني أفضل دفاع في الدوري وتحقيق الفوز خارج أرضنا أمر إيجابي.#الفيحاء_الشباب

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/iCTYCMGRGB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 27, 2022

شاموسكا يعلق على مباراة الفيحاء والشباب:

وتحدث شاموسكا عن المواجهة قائلًا: “كنا نعلم تمامًا أن مباراة اليوم ستكون صعبة جدًّا، لأن فريق الفيحاء منظم، وثاني أفضل دفاع في الدوري، وتحقيق الفوز خارج أرضنا أمر إيجابي”.

وواصل المدير الفني البرازيلي تصريحاته قائلًا: “في النهاية فريق الشباب يستحق الفوز، بحكم الفرص التي خلقها خلال المباراة أمام الفيحاء، رغم أنه كان يوجد فرص كثيرة لم نستغلها بالشكل المطلوب”.

واختتم شاموسكا تصريحاته للناقل الرسمي قائلًا: “في الشوط الأول كنا متحكمين تمامًا على مجريات المباراة، وفي الشوط الثاني مستوى الفريقين أصبح متقارب، وفي النهاية حققنا الفوز”.

الشباب يفوز على الفيحاء:

ولعب الفيحاء ضد الشباب، في ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الثامن.