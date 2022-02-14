واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، استعداداته لمواجهة الهلال المقبلة.

شاموسكا يجهز الشباب:

وعقد المدرب البرازيلي محاضرة فنية عبر الفيديو قبل انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ثم أدى اللاعبون تدريبات إحماء وتسخين لياقية بإشراف ترايفيزان.

وقام شاموسكا بتطبيق النهج الفني تأهبًا لمواجهة الهلال، قبل أن يجري مناورة خصصها المدرب البرازيلي لتطبيق الجمل التكتيكية التي اعتمد تنفيذها في المباراة.

الشباب ضد الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.