احتفالًا بـ يوم التأسيس، يعيش زوار منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، أجواء غاية في الروعة والجمال، ما بين الألعاب الكهربائية والضوئية، والفعاليات الفنية.

أجواء يوم التأسيس في البوليفارد:

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو من داخل بوليفارد رياض سيتي، يُظهر الأجواء الاحتفالية بالمنطقة، حيث تراقص نافورات المياه على أنغام الموسيقى بألوان العلم السعودي (الأخضر)، وسط سعادة غامرة من زوار البوليفارد.

كما ظهرت ملابس يوم التأسيس، والتي تحتوي على الزي السعودي التراثي وارتداء البراقع الخاصة بالسيدات، على زوار بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض.

دخول البوليفارد بـ 55 ريالًا:

يذكر أن المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أعلن أمس الاثنين عن قيمة تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضًا كبيرًا بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر مساء أمس الاثنين: “من بكرة… دخول بوليفارد رياض سيتي بـ٥٥ ريالًا فقط بأيام الأسبوع والويك إند بمناسبة يوم التأسيس”.

منطقة البوليفارد:

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدةً من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، حيث تحتوي على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.