ارتدت أسرة هولندية تتكون من 4 أفراد، الملابس التراثية الخاصة السعودية وتحدثوا اللغة العربية احتفالًا بـ يوم التأسيس، وذلك خلال زيارتهم لأحد المتاحف في الباحة.

أسرة هولندية بملابس تراثية:

وتداول مغردون مقطع فيديو، للسياح الهولنديون وهم يتحدثون العربية بطلاقة، وقال رب الأسرة: “نحن في متحف في الباحة والمنطقة جميلة، وأنا سعيد جدًّا في هذا المتحف”، حيث ظهر السائح الهولندي وأفراد أسرته يرتدون الملابس التراثية السعودية ومنها المرودن وعقال القصب.

ووجهت الأسرة الهولندية الشكر للمواطن محمد الحمادي الذي رافقهم لزيارة المتحف، وظهر تفاعل الأطفال وسعادتهم بالملابس التراثية وحديثهم ببعض الكلمات العربية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتفال السياح الهولنديين بيوم التأسيس أثناء زيارة متحف في الباحة.

ذكرى خالدة:

وتحتفل السعودية بدءًا من هذا العام بمناسبة “يوم التأسيس” وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى (عام 1139هـ/ 1727م) في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ ثلاثة قرون.

ويعد يوم التأسيس ذكرى وطنية وفخرًا للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لثلاثة قرون.

وتعتبر الدولة السعودية دولة ممتدة عبر تاريخها منذ قيامها للمرة الأولى قبل ثلاثة قرون، إذ لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى 7 سنوات، فيما قامت المملكة العربية السعودية بعد 10 سنوات فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يؤكد على امتداد الدولة ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.