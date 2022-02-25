نشر د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثق من خلاله هطول أمطار غزيرة على تربة شرق حائل مساء اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض.