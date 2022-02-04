شهدت أحياء شمال منطقة الرياض، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها البلاد والعباد.

ووثقت مقاطع فيديو، متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على الرياض.

هطلت أمطار على مناح متفرقة من شمال #الرياض نواحي رويغب وملهم وتمير والحسي وحريملاء وسدوس والخاتلة وجلاجل

ومن المتوقع أن تتزحزح ل ضواحي #الرياض الليلة pic.twitter.com/VbjQ1nf2vw — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 4, 2022

توقعات الأرصاد للطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل وسماء غائمة جزيئًّا، يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد، تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان)، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 32 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.