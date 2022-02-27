دفعت غريزة الأمومة سيدة روسية إلى التصرف بحكمة وسرعة كبيرين لتنقذ طفليها من موت محقق، بعد أن شاهدت تساقط كتلة ثلجية ضخمة من سطح أعلى البنايات.

В Татарстане мать спасла своих детей от огромной кучи снега, упавшей с крыши дома

Инцидент произошёл в Песчаных Ковалях. Подробности случившегося выясняются. pic.twitter.com/GFIDSF4rsY — Татар-информ (@tatar_inform) February 21, 2022

أم تنقذ طفليها

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة روسية تمكنت من إنقاذ طفليها في اللحظة المناسبة إثر سقوط كومة ثلجية ضخمة.

وقال المغردون إن السيدة تصرفت بحكمة وسرعة واندفعت بشجاعة لإنقاذ صغيريها من الكتلة التي تساقطت من سطح أحد المنازل المجاورة في جمهورية تتارستان الروسية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة كيف هرعت السيدة لحمل أحد طفليها بين ذراعيها، لتسحب الثاني بيدها بعيدًا عن كمية هائلة من الثلج المتساقط، لتنجو بهما من هذا الخطر، ولتقف بعدها دقائق مذهولة من هول ما حدث.

الثلوج في موسكو