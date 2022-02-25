اشتعلت النيران في أحد المباني الحكومية بمدينة نهيق شمال أوكرانيا، عقب تعرضها لقصف روسي اليوم الجمعة.

مشاهد احتراق مبنى حكومي في مدينة "نهيف" شمال #أوكرانيا جراء القصف الروسي#العربية pic.twitter.com/wqjhIe5wQ6

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 25, 2022

احتراق مبنى تعرض للقصف في أوكرانيا:

وأظهرت لقطات بثتها فضائية العربية ألسنة النيران تندلع من المبنى الحكومي الضخم في مدينة نهيف الواقعة شمال أوكرانيا، وصعود أعمدة الدخان الكثيفة، وذلك جراء القصف الروسي على المدينة.

ولم تكشف القناة هوية المبنى هل هو تابع لجهة سيادة أم لجهة مدنية.

الحرب الروسية الأوكرانية:

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فجر أمس الخميس، ولا تزال تتواصل حتى الساعة رغم التنديد الدولي بهذه العملية.

وأعلنت موسكو السيطرة على قرابة 150 موقعًا عسكريًّا، فيما تم استسلام العشرات من العسكريين الأوكرانيين وألقوا أسلحتهم أمام القوات الروسية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني استعداده للدخول في مفاوضات بشرط توفير ضمانات أمنية، فيما لم ترد روسيا بعد بالموافقة أو الرفض.

المجر تفتح الحدود:

وفي وقت سابق استجابت المجر إلى مطالب عدة دول بفتح حدودها مع أوكرانيا لدخول اللاجئين من رعايا الدول الأخرى والسماح لهم بالانتقال إلى أقرب مطار لمغادرة البلاد والعودة إلى ديارهم.

وفتحت المجر ممرات إنسانية لطالبي اللجوء وأعلنت أنه سيسمح لرعايا الدول في أوكرانيا الدخول بدون تأشيرة والتوجه إلى أقرب مطار.

وأعلنت المجر عن استمرار عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية رغم قرب القوات الروسية من دخولها بعد أنباء عن إطلاق نار قرب مبنى حكومي في كييف، كما سُمع دوي انفجار قوي شرق مدينة خاركيف الأوكرانية.