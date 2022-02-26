رفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الروح المعنوية لمقاتليه بمقطع فيديو بثه من أمام مكتبه في العاصمة الأوكرانية كييف مؤكدًا أنهم لن يلقوا السلاح أو يستسلموا.

الرئيس الأوكراني من أمام مكتبه في كييف: لن نلقي السلاح#العربية pic.twitter.com/z0rXdcb8yS

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 26, 2022

وقال الرئيس الأوكراني في بث لايف : لن نلقي السلاح مؤكدًا على مواصلة الدفاع عن بلاده بكل ما لديه من إمكانيات وأسلحة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يدافع عن بلاده وعن أوروبا بما لديه من أسلحة داعيًا إلى سرعة إرسال المساعدات من قبل الحلفاء الأوربيين.

وقال زيلينسكي : ندافع عن حريتنا وعن أوروبا.

وفي سياق متصل نفى زيلينسكي سقوط كييف مؤكدًا أن العاصمة الأوكرانية تحت سيطرة القوات الأوكرانية.