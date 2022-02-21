تداول مغردون مقطع فيديو للحظة انبهار سياح أوربيين خلال رؤيتهم تجهيز سيارة الكشتة في منطقة القصيم قبل رحلة برية.

شاهد ردة فعل سياح أوروبيين لحظة رؤيتهم تجهيز سيارة مخصصة لكشتة البر في القصيم https://t.co/6mWLCatwb3 pic.twitter.com/Zcx15vMkiz

— مزمز فيديو (@mzmzvideo) February 21, 2022

سيارة الكشتة تثير إعجاب السياح

وأظهر الفيديو المتداول، سياحًا أوروبيين ينبهرون بطريقة تجهيز سيارة الكشتة في منطقة القصيم، حيث وقفوا يشاهدون أدوات وأغراض الكشتة والشنط الموجودة بالسيارة، والتي تحتوي على جميع الاحتياجات الضرورية وكذلك أغراض للطوارئ.

وتبادل السياح الحديث مع أصحاب السيارة والذين شرحوا لهم ما بها من أغراض وكيفية إعدادها والهدف منها.

كشتة البر في القصيم

وتشهد أجواء المملكة في هذه الأيام الكثير من رحلات الكشتة لقضاء أمتع الأوقات في الصحراء، وزيارة أروع الأودية والمناطق الطبيعية وأشهر الروضات.

ويحلو لكثير من الشباب والعائلات الخروج للمتنزهات البرية وسفوح الجبال المنتشرة في القصيم، للتخييم أو المبيت، حيث تتوافر الكثير من المناطق البرية الخلابة والتي تعتبر متنفسًا للعائلات ولمن يودون قضاء وقت ممتع سواء مع نهاية عطلة الأسبوع أو قد تمتد فترة مكوثهم في البر أكثر من ذلك.