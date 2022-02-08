تسبب انهيار أرضي مفاجئ في ابتلاع رجل بالكامل في مدينة إسطنبول التركية مساء أمس الاثنين.
انهيار أرضي مفاجئ يبتلع رجلا في #إسطنبول#شاهد_سكاي pic.twitter.com/wnAUVTRru8
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 7, 2022
انهيار أرضي مفاجئ
وأظهر المقطع رجلاً يقف بجوار مجموعة من المحلات ويتحدث في الهاتف، وبدأ يتحرك قليلاً من مكانه، وفجأة انهارت الأرض من تحت قدميه وحدث انهيار مفاجئ ابتلع الرجل بالكامل.
وبدا عدد من الحضور في الموقع في حالة من الذهول من هول الموقف، وبدأوا في النظر إلى الحفرة التي ابتلعت الرجل في هلع وخوف شديد.
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