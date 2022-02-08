تسبب انهيار أرضي مفاجئ في ابتلاع رجل بالكامل في مدينة إسطنبول التركية مساء أمس الاثنين.

انهيار أرضي مفاجئ

وأظهر المقطع رجلاً يقف بجوار مجموعة من المحلات ويتحدث في الهاتف، وبدأ يتحرك قليلاً من مكانه، وفجأة انهارت الأرض من تحت قدميه وحدث انهيار مفاجئ ابتلع الرجل بالكامل.

وبدا عدد من الحضور في الموقع في حالة من الذهول من هول الموقف، وبدأوا في النظر إلى الحفرة التي ابتلعت الرجل في هلع وخوف شديد.