ناشدت السيدة فائزة أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، والدة الطبيبة المصرية آلاء رمضان خليل، المعيدة بكلية الطب جامعة المنوفية – شمال القاهرة – التي توفيت يوم الثلاثاء الماضي في ظروف غامضة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالقصاص لابنتها.

والدة آلاء رمضان تناشد الرئيس

وروت السيدة فائزة، تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاة ابنتها، في مقطع فيديو بثته على صفحتها بموقع فيسبوك، حيث أشارت إلى أنه فجر يوم الوفاة نشبت مشكلة بين ابنتها وزوجها، ودارت بينهما مكالمة هاتفية، طلبت الطبيبة من والدتها القدوم وإعادتها لمنزل والدها، حتى فوجئت الأم بحماة ابنتها تخبرها: “بنتك رأسها اتكسرت وإحنا رايحين بيها مستشفى سرس الليان”.

وقالت الأم، إن ابنتها وضعت مولودًا يوم 28 يناير الماضي، وظلت في المنزل نحو 10 أيام، حتى غضب الزوج وقرر نقلها لمنزل الزوجية يوم 7 فبراير، وفي اليوم التالي حدثت الوفاة الغامضة لابنتها جراء سقوط من أعلى سلم المنزل، وحدثت إصابات مميتة أفضت لوفاتها.

وناشدت الأم الرئيس السيسي بالقصاص لحق ابنتها، مؤكدة أن هناك شبهة جريمة قتل، واتهمت زوج ابنتها ووالده ووالدته بقتل ابنتها، وتفاجأت بالإفراج عنهم عقب القبض عليهم بساعات من سرايا النيابة العامة.

نقابة أطباء المنوفية تنتظر التحقيقات

من جانبها حذرت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية أمس الأحد، أعضاء النقابة من نشر أية معلومات تخص قضية محل تحقيقات ولم يصدر بحقها قرار نهائي من جهات التحقيق، وجاءت ذلك عبر بيان نشرته النقابة من خلال صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وجاء إصدار النقابة للبيان ردًا على أحد الأطباء الذي نشر تفاصيل وصول جثمان الدكتورة “آلاء رمضان خليل” 27 عامًا، معيد باراسيتولوجى بكلية الطب جامعة المنوفية، إلى المستشفى الجامعي بالمنوفية، وحجم الإصابات المتعددة بالجسد، مُرجحًا تعرضها للضرب قبل الوفاة، في منزل الزوجية بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

آلاء رمضان جثة هامدة

يذكر أن مديرية أمن المنوفية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى سرس الليان جثة هامدة لطبيبة تُدعى “آلاء رمضان” 27 عامًا.

من جانبها حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.