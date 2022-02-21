ظهرت علامات الحزن على وجهي أنمار الحائلي رئيس الاتحاد والروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق الأول، بعد إلغاء هدف العميد في شباك نادي التعاون.
ردة فعل مدرب ورئيس نادي #الاتحاد بعد إلغاء الهدف #التعاون_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/ohGlGZdHn8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 21, 2022
وكان زياد الصحفي سجل هدف التعادل للعميد لكن تم إلغاؤه من قبل الحكم المونتينجري نيكولا دايانوفيتش ما تسبب في حزن وحسرة لأنمار الحائلي والمدرب كونترا الذي طالب لاعبيه بالتركيز من أجل إحراز هدف التعادل في شباك سكري القصيم.
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