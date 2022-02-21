ظهرت علامات الحزن على وجهي أنمار الحائلي رئيس الاتحاد والروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق الأول، بعد إلغاء هدف العميد في شباك نادي التعاون.

وكان زياد الصحفي سجل هدف التعادل للعميد لكن تم إلغاؤه من قبل الحكم المونتينجري نيكولا دايانوفيتش ما تسبب في حزن وحسرة لأنمار الحائلي والمدرب كونترا الذي طالب لاعبيه بالتركيز من أجل إحراز هدف التعادل في شباك سكري القصيم.