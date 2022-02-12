أظهر اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي الهلال رد فعله، بعد أن طُرد في الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ردة فعل ماثيوس بيريرا بعد تلقيه البطاقة الحمراء . #الهلال_الاهلي_المصري#قنوات_SSC pic.twitter.com/AhhAq0pMOS

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022

كيف طُرد بيريرا ؟

وكان بيريرا طُرد في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول بعد تدخله القوي على اللاعب عمرو السولية.

وتدخل سعود كريري مدير الكرة في الهلال لتهدئة بيريرا بعد أن أبدى غضبه ودخل في حالة من البكاء.