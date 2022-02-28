وصلت، اليوم الاثنين، أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى مطار بانكوك في تايلاند بعد غياب دام 32 عامًا.

الاحتفاء بـ طائرة الخطوط السعودية:

ووثقت مقاطع فيديو احتفاء مطار بانكون بطائرة الخطوط السعودية وهي تحمل علم المملكة بعد وصولها المطار، فيما استقبل مطار العاصمة التايلاندية الفوج المسافر بترحيب شديد، كما حرص المسافرون على أخذ صور تذكارية فور وصولهم.

3 رحلات أسبوعية:

وأقلعت طائرة الخطوط السعودية، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك، بحضور القنصل العام لمملكة تايلاند في جدة سراجاك بوراناسامريدي، إلى جانب عددٍ من كبار الضيوف، وممثلي وسائل الإعلام.

وتعتزم الخطوط السعودية، تسيير ثلاث رحلاتٍ أسبوعيًّا تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض، وذلك في خطوةٍ تعقب توجه البلدين أخيرًا لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجسّد التزام “السعودية” التام بربط الضيوف بوجهات السفر الأكثر طلبًا على مستوى العالم.

في حين ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية الرحلات إلى المملكة مطلع شهر مايو المقبل، وذلك على إثر بيان مشترك سابق خلال زيارة رئيس وزراء تايلاند إلى المملكة.