يقول الله عز وجل في سورة آل عمران “وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا”، لنتيقن أن الأعمار بيده وأنه لا منطق ولا تفسير لوفاة شخص أو نجاحته من موت محقق، وهو ما ينطبق على حادثة وقعت في مدينة مومباي الهندية.

ينجو من حادث قطار بأعجوبة

ووثقت لقطات فيديو متداولة حادثة مروعة يشيب لها شعر الرأس، حيث كاد راكب دراجة نارية في مومباي أن يفقد حياته دهسًا أسفل عجلات قطار يسير بسرعة كبيرة.

وأظهرت لقطات فيديو وثقتها كاميرات المراقبة، محاولة الرجل المتهور عبور قضبان سكة حديدية أثناء غلق الأبواب استعدادًا لوصول القطار، فكاد إهماله المتعمد أن يودي بحياته عندما عبر القطار فجأة مساويًا دراجته بالأرض فيما نجا هو بأعجوبة تثير الدهشة.

وانتهك راكب الدراجة قواعد السلامة بعبور مسار السكة الحديد على عجل، عندما علق فجأة أحد إطارات الدراجة في القضبان، وحاول الهندي دفع الدراجة خارج خط السكة الحديد، ولكن بعد أن أدرك قدوم القطار، قفز مسرعًا وتمكن من الخروج من براثن قطبان السكك الحديدية قبل ثوانٍ من دهس القطار السريع لدراجته مما أدى إلى تهشمها بالكامل.

قطارات الهند

يشار إلى أن حوادث القطارات في الهند هي الأكثر عالميًا، وذلك بسبب تهالك السكك الحديدية والقطارات، شبكة القطارات في الهند هي أحد أكبر شبكات سكك الحديد في العالم وأكثرها ازدحامًا حيث تنقل 16 مليون مسافر ويشحن عبرها أكثر من مليون طن من البضائع يوميًا، وهي تاسع أكبر مشغّل تجاري في العالم حيث يعمل فيها 1.4 مليون موظف.