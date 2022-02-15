سلطت وزارة التجارة الضوء على شركة تعمل في تجارة الأغذية بحائل، صححت تجارتها وأصبحت إيراداتها السنوية تتجاوز 20 مليون ريال.

شركة تعمل في تجارة الأغذية بحائل، صححت تجارتها ✅

إيراداتها السنوية تتجاوز 20 مليون ريال

◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية. بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022

عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/FFNYPGbPbH — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 15, 2022

أعمال نظامية:

وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.

انتهاء الفترة التصحيحية:

ودعت الوزارة إلى المبادرة وتصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 من خلال الرابط التالي: هنا.