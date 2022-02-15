سلطت وزارة التجارة الضوء على شركة تعمل في تجارة الأغذية بحائل، صححت تجارتها وأصبحت إيراداتها السنوية تتجاوز 20 مليون ريال.
شركة تعمل في تجارة الأغذية بحائل، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 20 مليون ريال
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/FFNYPGbPbH
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 15, 2022
أعمال نظامية:
وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
انتهاء الفترة التصحيحية:
ودعت الوزارة إلى المبادرة وتصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 من خلال الرابط التالي: هنا.
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