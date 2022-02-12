نشرت وزارة التجارة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم.

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في مجال الذهب والمجوهرات في مدينة جازان منذ 17 عامًا، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 9 ملايين ريال سنويًّا.

شركة متخصصة في بيع الذهب والمجوهرات بجازان،صححت تجارتها تعمل منذ17عاما،وإيراداته السنوية تتجاوز

9ملايين ريال

استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية "كن التالي و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء16فبراير2022"https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/vgDV715BH7 — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 11, 2022

أهمية تصحيح الأوضاع للمنشآت:

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة بتصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، وفقًا لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًّا من خلال: mc.gov.sa.