سلطت وزارة التجارة الضوء على شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، صححت تجارتها وأصبحت إيراداتها السنوية تتجاوز 40 مليون ريال.
شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 40 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/VKfFZXnclo
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 14, 2022
أعمال نظامية:
وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
مبادرة وتصحيح:
ودعت الوزارة للمبادرة وتصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 من خلال الرابط التالي: هنا.
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