سلطت وزارة التجارة الضوء على شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، صححت تجارتها وأصبحت إيراداتها السنوية تتجاوز 40 مليون ريال.

شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، صححت تجارتها ✅

إيراداتها السنوية تتجاوز 40 مليون ريال.

◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية. بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022

عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/VKfFZXnclo — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 14, 2022

أعمال نظامية:

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.

مبادرة وتصحيح:

ودعت الوزارة للمبادرة وتصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 من خلال الرابط التالي: هنا.