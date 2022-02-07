أعلن مجلس الوزراء البحريني عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي للبلاد بهدف دعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات عبر استقطاب الكفاءات ومنحهم وعائلاتهم إقامة دائمة في البحرين.

نقلة نوعية

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة القول إن الإقامة الذهبية تعد نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في مملكة البحرين، والذي سينعكس أثرها على تعزيز مستوى المملكة في التصنيفات الدولية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى.

مزايا حصرية

ولأوضح أن أصحاب الإقامة الذهبية سيتمكنون من إصدار تأشيرة التحاق للزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، كما يحق لهم العمل في البحرين، كما يمكن تجديد الإقامة لأجل غير مسمى بشرط استمرار أهلية الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير، وهي غير مقرونة بفئة عمرية معينة.

شروط الإقامة الذهبية

وبين أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في البلاد، أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني أو أكثر خلال تلك المدة، في حين يمكن للفئات التالية الحصول على الإقامة بشكل فوري بحسب المعايير الخاصة بكل فئة:

1- أصحاب العقارات: أن يمتلك عقارًا أو مجموعة عقارات في مملكة البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني.

2- المتقاعدون: أن يكون الدخل شهري يبلغ 4000 دينار بحريني أو أكثر.

3- الموهوبون الذين يستوفون الشروط للاستفادة من الإقامة.

كما يجب أن تكون مدة البقاء في البحرين 90 يومًا على الأقل خلال السنة الواحدة حتى تظل الإقامة سارية.