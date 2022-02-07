أعلنت جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عن استقبال طلبات الراغبين في تسجيل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444 هـ.

جامعة أم القرى تستقبل طلبات الدراسات العليا

وتستقبل عمادة الدراسات بالجامعة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 / 07 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 07 / 1443 هـ، طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية، وبدون رسوم دراسية) لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للعام الجامعي 1444هـ.

ودعت العمادة الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة، إلى ضرورة الاطلاع والالتزام بشروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنظيمية والتنفيذية بجامعة أم القرى.

شروط القبول

وأوضحت أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثل في: