أعلنت جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عن استقبال طلبات الراغبين في تسجيل برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444 هـ.
جامعة أم القرى تستقبل طلبات الدراسات العليا
وتستقبل عمادة الدراسات بالجامعة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 / 07 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 07 / 1443 هـ، طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية، وبدون رسوم دراسية) لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للعام الجامعي 1444هـ.
ودعت العمادة الراغبين والراغبات في الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة، إلى ضرورة الاطلاع والالتزام بشروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنظيمية والتنفيذية بجامعة أم القرى.
شروط القبول
وأوضحت أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثل في:
- أن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها
- يُشترط للقبول في مرحلة “الماجستير” حصول المتقدم على تقدير “جيد جداً” على الأقل في المرحلة الجامعية
- يُشترط للقبول بمرحلة “الدكتوراه” الحصول على تقدير “جيد جداً” على الأقل في مرحلة الماجستير
- يُشترط للقبول بمرحلة “الدبلوم العالي” حصول المتقدم على تقدير “جيد” على الأقل في المرحلة الجامعية
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً
- تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه ، وإحضار موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً
- إحضار خطاب بموافقة صاحب الصلاحية للموظفين بالتفرغ التام لمتقدمي مرحلة الدكتوراه، إذا كان البرنامج يقدم في الفترة الصباحية.
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