كشفت الفنانة المصرية شريفة ماهر، مزيدًا من أزماتها ومشكلاتها مع أبنائها خلال الفترة الأخيرة.

قسوة ابنة شريفة ماهر

وقالت ماهر خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج بنت البلد عبر فضائية صدى البلد: ابنتي كأنها وضعت حجرًا مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي، مضيفة: قالت لي تطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة، عشان مش وزير زي أبوها.

وأكدت الفنانة المصرية، أن أبناءها استولوا منها على عمارة بملايين، واصفة ابنتها الكبرى بأنها تعبانة، مؤكدة أنها غير قادرة على مسامحتهم البنت وحشة جدًا معايا، ودعيت عليها بالسرطان، وجوزي شايلني، وأنا دلوقتي تعبانة.

بيع المقبرة

وأوضحت أنها لم تكن راضية عن نجلها الذي وافته المنية مؤخرًا، مؤكدة أنها سامحته بعد ذلك رغم الخلافات التي كانت بينهما، مشيرة إلى أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء بقولها: «هو ربنا يرضى إنه يعمل في أمه كدة!»، لافتة إلى أن زوج ابنتها أصيب بالسرطان وهو رجل طيب وتدعو له بالشفاء.

وتساءلت شريفة ماهر، بعدما قام نجلها ببيع مقبرتها «لو مُت هدفن فين؟»، مؤكدة أن زوجها لا يطلب منها أي شيء «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني»، لافتة إلى أنها كانت تثق في ابنها الذي هددها بالقتل «ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان ماليش غيره».