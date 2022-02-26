سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام واتفورد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يفشل في التسجيل:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق مان يونايتد الذي أهدر فرصة التقدم عبر البرتغالي برونو فيرنانديز الذي اتسم بالأنانية ورفض تمرير الكرة لمواطنه كريستيانو رونالدو الذي كان موقعه أفضل للتسجيل.

وواصل اليونايتد ضغطه الهجومي بكل قوة، أملًا في إحراز الهدف الأول في الشوط الأول ولكن دون جدوى.

واستمر اليونايتد في الشوط الثاني في مسلسل إهدار الفرص عبر كل من رونالدو وإيلانجا وبول بوجبا وسانشو، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد التعادل 47 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد واتفورد 19 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.