ردت الفنانة الكويتية، شوق الهادي لأول مرة على منتقدي ظهورها في صورة مع الفنان المصري محمد رمضان التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

كل شخص حر:

وأكدت الهادي خلال تصريحات إلى برنامج اسألني الذي يعرض عبر موقع “يوتيوب”، أنها لا يوجد لديها تبرير بشأن هذه الصورة، مشددةً على أن كل شخص حر في تصرفاته، ويفعل ما يريد لأن هذه حياته.

وعلقت شوق الهادي بأنها لم ترَ أي شيء خطأ في تلك الصورة، لكن كل شخص يفعل ما يريد ويفكر كما يرغب، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نيات كل شخص، ومن هنا فكل إنسان رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.

وذكرت الفنانة أنها لم تكن تظهر على السوشيال ميديا في فترة من الفترات، وتحديداً عام 2014، وكانت قد قررت ألا تظهر ولم يكن هناك شيء متعمد من أشخاص بأن تجلس في بيتها، ولا تقوم بالمشاركة والتفاعل مع الجمهور.

أمينة حاف:

كما شددت الهادي على أنها لم تمثل في مسلسل “أمينة حاف” بالجزء الأول دون مقابل كما يشاع من جانب البعض، موضحة أنها كانت ستعتذر عن المشاركة في العمل بسبب وفاة طليقها، إلا أن والدتها وشقيقتها تحدثتا معها بألا تفعل ذلك، وتقوم بمواصلة عملها، لأن هذه حياتها ولابد من استكمالها.

وكشفت الهادي أنها مرت بحالة نفسية صعبة بعد وفاة طليقها، حيث أصيبت بصدمة لم تنتهِ منها حتى الآن، موضحة أنها تأثرت كثيراً برحيله، متابعة أنها مع الزواج المبكر حال كان الطرفان على قدر مسؤولية الزواج، وأن هذه حياة جديدة.

ونوهت بأنها من الممكن أن تعيد تجربة الزواج مجدداً، حتى لو كان من الوسط الفني، ولكنها لا تفضل وجود مواصفات معينة لفتى أحلامها.