قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحتا في القضاء على الحركات الإرهابية وحركات التطرف.

شيخ الأزهر يلتقي وزير الشؤون الإسلامية

وأضاف الطيب، خلال استقباله وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، بمقر مشيخة الأزهر في مصر، أن مصر والسعودية بدأتا تعيشان عصرًا جديدًا وكذلك عالمنا العربي، وفق الشريعة الإسلامية الصحيحة والحقيقية التي تعلمناها وعشناها.

وتابع: “الحمد لله أن زال هذا الغم والكرب.. وإن شاء الله سيتمم في عالمنا العربي والإسلامي ما بدأه قادتنا في مصر والسعودية”، مشيرًا إلى أن شعوب عالمنا العربي بدأت تنعم بنسائم الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية “وهذا معروف ولا ينكره إلا جاحد” حسب قوله.

تقدير متبادل

وخلال اللقاء أكد شيخ الأزهر تقديره للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديره لما يقوم به من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الشيخ عبداللطيف آل شيخ، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر ولكل علماء الأزهر الشريف، وعمق العلاقات بين الأزهر والمملكة والتنسيق الدائم والمستمر فيما يخص التناقش في أمور النوازل والمستجدات الفقهية، وذلك لما للأزهر وإمامه الأكبر من مكانة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.