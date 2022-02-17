أثارت الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب، أنظار المتابعين لها على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، بنشرها صورة جديدة.

شيرين عبدالوهاب بإطلالة جديدة

وشاركت شيرين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها على حسابتها الرسمية بموقعي فيسبوك وإنستقرام، وعلقت قائلة: ” خلي ابتسامتك ديمًا .. إنه يوم الإجازة.. هتعملوا أيه في الويك إيند؟”.

وظهر شيرين وهي ترتدي قميصًا أبيض ويظهر على كتفيها حمالات البنطلون، فيما بدا شعرها أكثر طولًا عن ذي قبل.

وتفاعل المغردون مع صورة شيرين وكتبت نور: “حلاوتك”، وكتب يعقوب العايدي: “جمالك ومشاعرك وإحساسك الكبير يا شيري”.

وردًا على سؤالها ردت المغردة شوق: “الحمد لله قعدة بيت ومسلسلات”، وكتبت شيري: “مع الأسف يا شوشو ما فيه فعاليات للويكند”.

العودة لحسام حبيب

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عادت إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب، لكن شيرين أوضحت حقيقة الأمر. من جانبها أكدت الفنانة المصرية في بيان لها عدم صحة الأخبار المتداولة، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”. تعليقًا على هذه الأخبار المتداولة قال حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، في تصريحات صحفية: “حسام وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج”، مضيفًا أن شيرين قدمت واجب العزاء لحسام في وفاة جدته وحضرت الجنازة والدفن.