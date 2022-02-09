تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عادت إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب، لكن شيرين أوضحت حقيقة الأمر.

وأكدت الفنانة المصرية في بيان لها عدم صحة الأخبار المتداولة، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

تعليقًا على هذه الأخبار المتداولة قال حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، في تصريحات صحفية: “حسام وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج”، مضيفًا أن شيرين قدمت واجب العزاء لحسام في وفاة جدته وحضرت الجنازة والدفنة.

يذكر أنه في 27 يناير الماضي، قدّمت شيرين عبد الوهاب العزاء في جدة حسام حبيب، وكتبت عبر حسابها بموقع “تويتر”: “بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة الغالية جدًا إلى قلبي وجدتي الغالية جدة حسام حبيب”.

الانفصال رسميًا

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميًا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين عبدالوهاب حينها عن شروط العودة إلى حسام: “تتطلب معجزة”، نافية ما نُشر على لسان والد حبيب عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.