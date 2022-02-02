أعلن صندوق خوارزمي فينتشرز، إتمام الإغلاق الثاني بقيمة 262 مليون ريال وذلك على هامش مؤتمر LEAP المنعقد في الرياض، فيما أعلنت منصة نعناع، إغلاق جولة استثمارية بـقيمة 188 مليون ريال.

الإغلاق الأول لـ خوارزمي فينتشرز

يذكر أن الإغلاق الأول لخوارزمي فينتشرز (صندوق الاستثمار الجريء)، كان في منتصف أكتوبر من العام الماضي 2021، وكان بقيمة بلغت 237 مليون ريال سعودي (63 مليون دولار أمريكي)، مدعومًا بكبار المستثمرين من القطاع الخاص والمكاتب العائلية.

ويقع مقر الصندوق في المملكة ويستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

فيما تعتبر نعناع منصة تربط بين تجار التجزئة والعملاء وتوفر للتاجر إمكانية زيادة مبيعاته وزيادة ولاء العملاء لعلامته التجارية حيث تضم المنصة أبرز المتاجر المركزية (السوبرماركت) في المملكة إضافة لسلسلة واسعة من المتاجر المتخصصة. كما توفر للعميل إمكانية اختيار المتجر المفضل والتسوق بنفس سعر المتجر والحصول على عروض المتجر إضافة لعروض وخصومات إضافية ليتمكن من شراء مستلزماته بكل راحة ويتم توصيلها لمنزله.

خوارزمي وتغيير المستقبل

ويهدف خوارزمي ڤينتشرز إلى أن يكون الشريك الأمثل لرواد الأعمال في بناء شركاتهم الناشئة وتحقيق أفكارهم الاستثنائية، ساعيًا وراء فرص قابلة للتطوير وأفكار جديدة لحل مشاكل عالم اليوم المتغير، من خلال “تمكين الخوارزميات التي ستغير المستقبل”. واستطاع الصندوق بناء شبكات ممتدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع أصحاب الخبرات الواسعة.