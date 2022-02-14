يتيح معرض صنع في السعودية بمنطقة واجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض لزواره فرصة اكتساب ثقافات الطهي السعودية والعربية، وتعلم فنونه ومهاراته عبر جناح “أكاديمية بلند” التي تمارس التعليم من خلال الطهي بشكل مباشر أمام الزوار، وعبر شاشات العرض المحيطة بالجناح، لرفد الجمهور بمهارات طهي جميع الأطباق والمذاقات السعودية المتنوعة.

منتجات سعودية:

ويقدم الجناح جميع المنتجات السعودية بنسبة 100%، كما تمنح الأكاديمية فرصة التدريب للشغوفين بالطهي والراغبين في التخصص بالمجال، كما تستقبل مختلف فئات المجتمع، وتقدم أيضًا دورات مختلفة لجميع الأعمار بعدة لغات عبر مجموعة من الكوادر الوطنية.

ورش تعليمية:

وتنظم الأكاديمية مجموعةً من الورش التعليمية والبرامج المخصصة لتعلم مهارات الطهي وأساسياته، وتستهدف تلك الورش الأفراد والشركات الوطنية، ويتولى تنظيمها 4 طهاة سعوديين، وتقدم الورش أطباقًا سعوديةً بمنتجات محلية خلال أيام المعرض الأربعة، ويستمر العرض الواحد في الطهي الحي ساعة كاملة.

وتهدف “بلند” من خلال المشاركة في معرض صنع في السعودية إلى زيادة الوعي بفنون الطهي السعودي، إضافةً إلى تعزيز القدرات.