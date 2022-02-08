نشرت نجمة مواقع التواصل وخبيرة التجميل، ملكة كابلي، صورة لها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وأنيقة، وهي محاطة بباقات من الورود الحمراء.

ملكة كابلي تحتفل بشهر الحب

وكتبت كابلي في تعليقها على الصورة: “ابتدا شهر الحب” إشارة إلى شهر فبراير حيث يوافق عيد الحب يوم 14 فبراير الجاري.

صورة وتعليق كابلي أثارا الجدل بين المتابعين الذين توقعوا أن تكون ملكة تلقت الورود من حبيب جديد لها، وأنها ربما تكون تقصد بهذه الطريقة غير المباشرة ارتباطها إلا أن كابلي لم تصرح بأي ارتباط جديد لها حتى الآن.

تفاعل المغردين

وعبر عدد من محبي ومتابعي ملكة كابلي، بالصورة الجديدة وكتب أبوعبدالله: “ما شاء الله رائعة الجمال”، فيما تساءل مغرد آخر: “هل هناك حبيب جديد؟”، وكتبت أخرى: “جميلة الجميلات”، وأشادت مغردة أخيرة بجمال كابلي وكتبت: “جمالك بقلبي”.

عملية تجميل أسنان

يذكر أن ملكة كابلي نشرت مؤخرًا مقطع فيديو، وهي توثق خضوعها لتجميل أسنانها على يد أحد الأطباء المتخصصين، كاشفة عن تفاصيل ما خضعت له.

وظهر الطبيب وهو يشرح عن التقنية التي استخدمها لتبييض أسنانها، وأكد أنها الأفضل للأسنان الأمامية، وأضاف الطبيب أنه قام بتغيير اللون إلى “لبني”، كي يتناسب مع لون عينيها، وشكل ملامح وجهها، وهو أقرب إلى الطبيعي.