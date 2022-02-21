أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسب ما أكدت الأحد شركة “ماكسار” الأميركية للصور.

يأتي ذلك فيما قال شاهد لـ”رويترز” إن دوي انفجار سمع في ساعة مبكرة الاثنين، في وسط مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا. ولم يُعرف سبب الانفجار.

عمليات انتشار ميدانية

وتظهر صور الأقمار الصناعية “عمليات انتشار ميدانية متعددة جديدة لمعدات مدرعة وقوات” تخرج من مواقع عسكرية موجودة في غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومتراً من الحدود الروسية الأوكرانية، على ما قالت شركة “ماكسار” لصور الأقمار الصناعية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وتبيّن هذه الصور الجديدة، التي التقطت الأحد على ما يبدو، مسار مركبات تعبر حقولاً مغطاةً بالثلوج وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا رؤية مبانٍ عدة.

ويشير تحليل صور الأحد وصور أخرى التقطت في 13 فبراير إلى تحركات لقوات ومعدات قرب ثلاثة مواقع في جنوب غرب روسيا، وفقا للشركة التي تتخذ من كولورادو مقراً.