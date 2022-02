خلال اليومين الماضيين ومع انتصاف شهر رجب، ظهر القمر مكتملًا في السماء ساطعًا بجلاله وبهائه، ليجذب الحالمين والعاشقين ومحبي جمال الكون والطبيعة.

You can be the moon and still be jealous of the stars 😔

وشارك مغردون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بأجمل الصور للقمر، بعد أن تسابقوا لرصده ووثقوه بعدساتهم، منيرًا لظلمات الليل أو يتوسط السحب فيما تتخلل أشعته الغيوم لتصل إلى الأرض، وأرفقوا بصورهم تعليقاتهم الخاصة التي تعبر عن حالهم أو وصفهم للقمر.

وكتب أحد المغردين على صورة القمر التي شارك بها: “منذ أن تركتني كل ليلة أذهب لأحدق في القمر”، وكتب آخر: “يبدو الأمر كما لو أن للقمر جانبًا جميلًا مخفيً”، وغرّد حساب يحمل اسم ساير: “أنا مواعد مع القمر قمرًا..!!”.

أما المغردة ريم فأرفقت تعليقًا مع صورة القمر التي رصدتها وكتبت: “يمكنك أن تكون قمرًا ولا تزال تغار من النجوم”، فيما كتبت المغردة أستيرال: “كان صديقي الوحيد هو الرجل الموجود على سطح القمر.. وحتى في بعض الأحيان كان يذهب بعيدًا أيضًا”.

واختار المغرد زياد بيتًا من الشعر أرفقه بصورة القمر على حسابه بتويتر، وكتب: “البدرُ أنت وما عداك كواكبٌ.. والنورُ أنت وما سواك ظلامُ”.

My only friend was the man in the moon

And even sometimes he would go away too

