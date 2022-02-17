خلال اليومين الماضيين ومع انتصاف شهر رجب، ظهر القمر مكتملًا في السماء ساطعًا بجلاله وبهائه، ليجذب الحالمين والعاشقين ومحبي جمال الكون والطبيعة.

You can be the moon and still be jealous of the stars 😔

#قمر_الليله pic.twitter.com/T4mBAZUPrB — reem (@reem59722345) February 16, 2022

قمر الليلة الماضية

وشارك مغردون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بأجمل الصور للقمر، بعد أن تسابقوا لرصده ووثقوه بعدساتهم، منيرًا لظلمات الليل أو يتوسط السحب فيما تتخلل أشعته الغيوم لتصل إلى الأرض، وأرفقوا بصورهم تعليقاتهم الخاصة التي تعبر عن حالهم أو وصفهم للقمر.

وكتب أحد المغردين على صورة القمر التي شارك بها: “منذ أن تركتني كل ليلة أذهب لأحدق في القمر”، وكتب آخر: “يبدو الأمر كما لو أن للقمر جانبًا جميلًا مخفيً”، وغرّد حساب يحمل اسم ساير: “أنا مواعد مع القمر قمرًا..!!”.

أما المغردة ريم فأرفقت تعليقًا مع صورة القمر التي رصدتها وكتبت: “يمكنك أن تكون قمرًا ولا تزال تغار من النجوم”، فيما كتبت المغردة أستيرال: “كان صديقي الوحيد هو الرجل الموجود على سطح القمر.. وحتى في بعض الأحيان كان يذهب بعيدًا أيضًا”.

واختار المغرد زياد بيتًا من الشعر أرفقه بصورة القمر على حسابه بتويتر، وكتب: “البدرُ أنت وما عداك كواكبٌ.. والنورُ أنت وما سواك ظلامُ”.

My only friend was the man in the moon

And even sometimes he would go away too

💔🎶#قمر_الليله pic.twitter.com/yJtQw9AmlS — Astral (@ScorpioRising0) February 17, 2022

فلكية جدة ترصد القمر

ورُصد بسماء الوطن العربي أمس الأربعاء القمر البدر لشهر رجب وكان مشاهدًا طوال الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أمس، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري للشمس، وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وبين أن القمر سيكون بدرًا طوال الليل، ولكن علميًا تطلق تسمية “القمر البدر” عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 07:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الخميس.

مواليد شهر رجب

يذكر أن خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق: معظم أيام شهر رجب، داخلة في موسم العقارب، وهو الموسم الذي نعيش فيه 4 فصول في يوم واحد، وتكثر فيه السحب الصيفية العلوية.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بتويتر: “رجب هو الشهر السابع من شهور السنة العربية ورجب مأخوذ من الرجوب أي التعظيم، فقد كان العرب يعظمونه، ومن شدة تعظيمهم له أنهم كانوا لا يتلاعبون فيه بالتقديم أو التأخير، وهو ما يعرف بـ(النسيء)، فقد ظلت القبائل العربية تتلاعب في شهورها 40 سنة حتى جاء الإسلام وأبطل هذا ويقول سبحانه: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ}”.

ونوّه الزعاق إلى أن اليوم الأول من شهر رجب هو اليوم الأشهر لمعظم مواليد المملكة منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة بما يسمى مواليد واحد سبعة.