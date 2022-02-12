أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، أنه تم القبض على شخصين اعتديا على آخر بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تم القبض على مواطنين اثنين، اعتديا على شخص آخر بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة وبألفاظ تحتوي على إيحاءات جنسية، ووثقا ذلك ونشراه.

إحالة المتهمين للنيابة:

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.