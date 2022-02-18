ضبطت إدارة الأمن والسلامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وافدًا عربيًّا ارتدى زي طبيب لمحاولة الدخول إلى مستشفى النساء والولادة.

تفاصيل الواقعة:

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم صحة الطائف، سراج الحميدان، لـ”العربية. نت” قائلًا: حضر أمس الخميس شخصٌ لبرج النساء والولادة مرتديًا زي طبيب للدخول إلى المستشفى، وعند الاشتباه فيه أبلغت حارسة الأمن، مشرفة الفترة، التي بدورها أبلغت غرفة القيادة والتحكم بالمجمع.

محاولة فرار:

وأضاف أن “الوافد (المشتبه فيه) حاول بعد ذلك الفرار من المجمع، لكن عبر متابعة وخطة أمنية محكمة تمّ توقيفه وضبطه من قِبل حرّاس أمن المجمع، ليتضح أنه ليس طبيبًا ولا يعمل في المجمع، محاولًا الاحتيال على أنظمة الأمن بالمجمع وانتهاك خصوصية المريضات”، لافتًا إلى أن القضية تم تحويلها للجهات الأمنية؛ لاستكمال الإجراءات.