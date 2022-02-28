نفذت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية على عددٍ من الصالونات والمشاغل النسائية داخل مدينة أبها.

وتم ضبط نحو 20 مشغلاً نسائياً، وذلك بعد أن رُصدت عدة مخالفات للأنظمة والتعليمات وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية داخل المنشأة، كما ضُبط أيضا العديد من التجاوزات والتي شملت تدني مستوى النظافة، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، ومزاولة النشاط دون وجود شهادات صحية للعاملين.

كاميرات مراقبة ومساج غير مرخص

وتم أيضا ضبط أحد المشاغل نسائية الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد ضبط كاميرات مراقبة تم تركيبها داخل الصالون والتي تعد مخالفة صريحة، و تمت إزالتها على الفور علاوة على وجود مركز مساج نسائي غير مرخص وعدم تلقي العاملين لجرعات اللقاحات كرونا وتدني مستوى النظافة .

وتم التعامل مع نلك المخالفات من خلال تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها حيال تلك المخالفات والإغلاق.



الجدير بالذكر أن هذه الجولات تأتي استمراراً لجولات سابقة بهدف التأكد من امتثال المنشآت بجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.