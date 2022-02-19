ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

غرامة:

وبحسب الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، نصت عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي على غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

أرقام البلاغات:

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 و996 في بقية مناطق المملكة.