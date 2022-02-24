ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في شاطئ الصور بمنطقة تبوك، وعثر بحوزتهم على (4) أسلحة نارية، وسلاح غازي، وسلاح هوائي، وسلاح أبيض، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة (80) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.