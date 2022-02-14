أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل ضبط مخالفي نظام البيئة

وأوضحت الداخلية، أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط 17 مخالفًا لرعيهم 316 متنًا من الإبل، و120 رأسًا من الأغنام، في مواقع ممنوعة، إضافة إلى ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم ونقلهم 41 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في عدد من مناطق المملكة.

وأضافت الداخلية أنه تم ضبط 15 مخالفًا لنظم البيئة لإشعالهم النار في غير المناطق المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعدد من المناطق، وكذلك القبض على 23 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 69 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمنطقتي الرياض وعسير.

وأشارت الداخلية إلى ضبط الجهات المختصة بالأمن العام مخالفين اثنين لنظام البيئة بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقتي جازان ومكة المكرمة على متن مركبتين.

وأكدت الداخلية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

عقوبة إشعال النار

يذكر أن القوات الخاصة لـ الأمن البيئي، شددت على جميع مرتادي المتنزهات الوطنية والبرية، بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشغال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرة إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 3000 ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

أرقام البلاغات

ودعت القوات الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.